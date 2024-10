Gol di Lautaro e l'Inter espugna l'Olimpico, 1-0 alla Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) I nerazzurri di Inzaghi restano al secondo posto a -2 dal Napoli Roma - L'Inter espugna lo stadio Olimpico superando 1-0 la Roma nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete di Lautaro Martinez. Un successo che permette ai nerazzurri di Ilgiornaleditalia.it - Gol di Lautaro e l'Inter espugna l'Olimpico, 1-0 alla Roma Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I nerazzurri di Inzaghi restano al secondo posto a -2 dal Napoli- L'lo stadiosuperando 1-0 lanel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete diMartinez. Un successo che permette ai nerazzurri di

All’Inter basta un gol per battere la Roma : all’Olimpico la decide Lautaro nel secondo tempo - All'Inter basta un gol di Lautaro Martinez per portarsi a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato all'Olimpico contro la Roma di Juric. L'argentino segna il gol decisivo nello 0-1 finale per i nerazzurri.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Roma-Inter 0-1 nel segno di Lautaro Martinez : Olimpico sbancato! - Termina sul punteggio di 0-1 Roma-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Tra il 75? e il 77? clamorosa doppia occasione per il raddoppio dell’Inter. Brava la retroguardia nerazzurra. L’Inter spreca tantissimo nel trovare il raddoppio SPRECONI – L’Inter attacca alla ricerca del raddoppio e al 64? ci va vicinissima con Federico Dimarco: Marcus Thuram fa lo scavetto ... (Inter-news.it)

Roma-Inter 0-1 LIVE : segna Lautaro Martinez - errori di Zalewski e Celik! - IL TABELLINO Roma-Inter 0-1 MARCATORI: 60` Lautaro Martinez (I) ASSIST: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè (dal... (Calciomercato.com)