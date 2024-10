Maresca ‘apre’ all’allenatore del New England Tuchel che prende due membri del suo staff

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

2024-10-18 L'allenatore del Chelsea Enzo ha detto all'analista delle prestazioni James Melbourne e dei portieri Henrique Hilario di "cogliere le loro possibilità" se viene chiesto loro di unirsi allo del nuovo allenatore inglese Thomas. L'ex giocatore del Chelsea Hilario è allenatore del club dal 2016, mentre Melbourne si avvicina al suo 20esimo anno allo Stamford Bridge. La coppia potrebbe essere confermata come allenatore dell'Inghilterra entro sabato, secondo il Times. "So che è stato contattato uno di loro, uno degli analisti", ha detto, che è subentrato a giugno e ha portato i Blues al quarto posto in Premier League. "L'altro, Hilario, ho sentito qualcosa ma non c'è stato ancora un approccio.