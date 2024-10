Incidente, violento scontro tra due auto: 4 persone coinvolte (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono quattro le persone rimaste coinvolte nell'Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 ottobre a Busnago.Il sinistro si è verificato poco dopo le 15.30, in via delle Industrie, dove due auto si sono scontrate. Quattro persone sono state coinvolte, due delle quali risultano Monzatoday.it - Incidente, violento scontro tra due auto: 4 persone coinvolte Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono quattro lerimastenell'stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 ottobre a Busnago.Il sinistro si è verificato poco dopo le 15.30, in via delle Industrie, dove duesi sono scontrate. Quattrosono state, due delle quali risultano

Licata sott'acqua - esonda il Salso : persone sui tetti delle auto. Diluvio a Catania - i sommozzatori soccorrono gli automobilisti - Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando le case per precauzione. Alcune persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando. . . Il fiume Salso è esondato in più punti a Licata , nell’Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in ... (Gazzettadelsud.it)

Sciopero automotive : oltre 20mila persone manifestano per difendere occupazione e rilanciare l’industria - . lla manifestazione si chiede al governo di convocare Stellantis, i sindacati e le aziende della componentistica per delineare un nuovo piano per rilanciare il settore automotive L'articolo Sciopero automotive: oltre 20mila persone manifestano per difendere occupazione e rilanciare l’industria proviene. (Ildifforme.it)