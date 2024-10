Wolf Man: Christopher Abbott si trasforma in lupo mannaro nel primo trailer dell'horror (Di venerdì 18 ottobre 2024) Blumhouse ha diffuso il nuovo trailer del remake horror di Wolf Man, che vede come protagonista Christopher Abbott. La Blumhouse ha diffuso un nuovo trailer del suo prossimo remake horror Wolf Man, una rivisitazione moderna del classico mostro della Universal. Il film arriverà nelle sale il 17 gennaio. La trama del film Christopher Abbott interpreta il licantropo protagonista, che terrorizza la sua famiglia e la moglie, interpretata dalla star di Ozark Julia Garner. Ecco la trama ufficiale: "Il film segue Blake (Abbott), marito e padre di San Francisco, che eredita la sua remota casa d'infanzia nell'Oregon rurale dopo che il suo stesso padre scompare e viene dato per morto. Con il matrimonio con la potente moglie Charlotte (Garner) Movieplayer.it - Wolf Man: Christopher Abbott si trasforma in lupo mannaro nel primo trailer dell'horror Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Blumhouse ha diffuso il nuovodel remakediMan, che vede come protagonista. La Blumhouse ha diffuso un nuovodel suo prossimo remakeMan, una rivisitazione moderna del classico mostroa Universal. Il film arriverà nelle sale il 17 gennaio. La trama del filminterpreta il licantropo protagonista, che terrorizza la sua famiglia e la moglie, interpretata dalla star di Ozark Julia Garner. Ecco la trama ufficiale: "Il film segue Blake (), marito e padre di San Francisco, che eredita la sua remota casa d'infanzia nell'Oregon rurale dopo che il suo stesso padre scompare e viene dato per morto. Con il matrimonio con la potente moglie Charlotte (Garner)

