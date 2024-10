Per Meloni, Unifil e migranti sono dossier complementari. Come quello per normalizzare Assad (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia non arretra, Unifil resterà al suo posto e forse sarà addirittura rafforzata. E’ questa la rassicurazione che Giorgia Meloni porterà oggi in dote al premier libanese Najib MikatiContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Per Meloni, Unifil e migranti sono dossier complementari. Come quello per normalizzare Assad Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia non arretra,resterà al suo posto e forse sarà addirittura rafforzata. E’ questa la rassicurazione che Giorgiaporterà oggi in dote al premier libanese Najib MikatiContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’ Italia non molla l’Unifil : "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano - Sostegno che sarà ampiamente ribadito dalla premier. II sostegno alle forze armate libanesi, ridimensionate nel tempo dalla forza di Hezbollah e ora chiamate a una rinnovata assunzione di responsabilità, gode del massimo supporto italiano, con missioni e comitati ad hoc. Alle autorità libanesi Meloni ripeterà la richiesta – già avanzata per telefono anche al leader israeliano Netanyahu – di ... (Quotidiano.net)

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - I due leader si confronteranno sulla proposta giordana di ‘Gaza humanitarian Gateway’ per far fronte alla crisi crescente nella Striscia, su cui hanno già avuto un primo confronto a Cipro durante il Vertice Med9. La premier si recherà dunque a Beirut per incontrare il primo ministro Najib Mikati e il presidente del Parlamento Nabih Berri. (Ildenaro.it)

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : "Sicurezza Unifil priorità" - Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina" Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito" Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado" MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio" .