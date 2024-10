Milan, Fonseca a caccia di riscatto: discorso alla squadra e niente ritiro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Milan si appresta ad affrontare l’Udinese in una partita che potrebbe risultare cruciale per il futuro di Paulo Fonseca Dopo la sconfitta di Firenze, il Milan va a caccia di riscatto nell’ostica sfida di San Siro contro l’Udinese. Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itDopo un inizio di stagione difficile e la sconfitta di Firenze, Paulo Fonseca si gioca il tutto per tutto. Ieri pomeriggio il tecnico portoghese – per la prima volta dopo la sconfitta di Firenze – ha ritrovato la squadra al completo. Ha riunito i giocatori, ponendo lo sguardo al futuro: non un processo, ma un discorso propositivo e motivazionale quello tenuto dall’ex Lille. Il Milan finora ha raccolto undici punti in sette giornate di campionato, ma la classifica è ancora corta e il distacco dalla vetta appare tutt’altro che incolmabile. Calciomercato.it - Milan, Fonseca a caccia di riscatto: discorso alla squadra e niente ritiro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsi appresta ad affrontare l’Udinese in una partita che potrebbe risultare cruciale per il futuro di PauloDopo la sconfitta di Firenze, ilva adinell’ostica sfida di San Siro contro l’Udinese. Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itDopo un inizio di stagione difficile e la sconfitta di Firenze, Paulosi gioca il tutto per tutto. Ieri pomeriggio il tecnico portoghese – per la prima volta dopo la sconfitta di Firenze – ha ritrovato laal completo. Ha riunito i giocatori, ponendo lo sguardo al futuro: non un processo, ma unpropositivo e motivazionale quello tenuto dall’ex Lille. Ilfinora ha raccolto undici punti in sette giornate di campionato, ma la classifica è ancora corta e il distacco dvetta appare tutt’altro che incolmabile.

