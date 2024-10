Quotidiano.net - Iea, investimenti su reti e accumuli ancora insufficienti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per ogni dollaro speso sulle fonti rinnovabili, solo 60 centesimi sono spesi sullee gli. Ma la decarbonizzazione del settore energetico richiede che il rapporto fra gliin rinnovabili e quelli inedsia di 1 a 1. Lo scrive l'Agenzia internazionale per l'energia nel suo rapporto annuale World Energy Outlook. Molti sistemi energetici attuali sono vulnerabili ad un aumento degli eventi meteo estremi, spiega l'Aiea, sottolineando l'importanza degli sforzi per rafforzare la resilienza del sistema. Perché le fonti pulte continuino a crescere, ribadisce l'agenzia dell'Ocse, sono necessari maggiorisullee sugli. Secondo la Iea, nonostante la spinta crescente alla transizione verso l'energia pulita, il mondo èlontano dall'essere in linea con i suoi obiettivi di zero emissioni.