Eccellenza in bergamasca il Policlinico San Marco ottiene le Certificazioni Internazionali Eras

Il Policlinico San Marco di Zingonia – Osio Sotto (del Gruppo San Donato) ha ottenuto la Certificazione Internazionale di Centro Qualificato Eras (Enhanced Recovery After Surgery) per il miglior recupero post-chirurgia, sia nella chirurgia dell'obesità che per la chirurgia colo-rettale. È il secondo centro in Italia e l'unico in Lombardia a essere certificato Eras nelle due diverse branche chirurgiche. Il prestigioso doppio riconoscimento, è il frutto di un percorso durato più di un anno per il Policlinico San Marco (che ha visto il coinvolgimento di un team multidisciplinare e quello di 96 pazienti colorettali e 200 pazienti bariatrici).

