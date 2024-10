.com - A colazione leggo un libro sulla confezione del latte e un’altro su quella dei biscotti

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Immaginate di trovarvi nel reparto alimentari, pronti a scegliere il vostro yogurt preferito, quando improvvisamente vi imbattete in un frammento di Proust. No, non state sognando: benvenuti nel mondo rivoluzionario dei “Good To Read Packs” di Bennet, dove fare la spesa diventa un’esperienza letteraria. Dal carrello alla biblioteca: un viaggio inaspettato In un paese come l’Italia, dove i tassi di lettura languono tristemente bassi, Bennet ha deciso di trasformare il packaging in pagine, offrendo ai suoi clienti non solo nutrimento per il corpo, ma anche per la mente. L’iniziativa “Good To Read Packs” è più di un semplice progetto di marketing: è una missione culturale che mira a risvegliare la passione per la lettura nei cuori degli italiani, un sacchetto della spesa alla volta.