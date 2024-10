Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra in Libano e “farà tutto il necessario per vincere la guerra”. Il premier Benjamin Netanyahu lo ribadisce chiaro e tondo. E davanti alle truppe Unifil che si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l’Onu a spostare i ‘caschi blu’ che per il premier israeliano si sono trasformati in “scudi umani” per le milizie del Partito di Dio. Per questo – ha detto rivolgendosi al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il loro ritiro deve essere ordinato “adesso, immediatamente”. Ma dal Palazzo di Vetro fanno sapere che la missione non si ritira e Guterres attraverso il suo portavoce ricorda che “gli attacchi contro i peacekeeper violano il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e possono costituire un crimine di guerra”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra ine “farà tutto il necessario per vincere la guerra”. Il premier Benjaminlo ribadisce chiaro e tondo. E davanti alle truppeche si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l’Onu a spostare i ‘blu’ che per il premier israeliano si sono trasformati in “scudi umani” per le milizie del Partito di Dio. Per questo – ha detto rivolgendosi al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il loro ritiro deve essere ordinato “adesso, immediatamente”. Ma dal Palazzo di Vetro fanno sapere che la missione non si ritira e Guterres attraverso il suo portavoce ricorda che “gli attacchi contro i peacekeeper violano il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e possono costituire un crimine di guerra”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Netanyahu : “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni : “Inaccettabile” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Libano - Netanyahu : “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni : “Inaccettabile” - E davanti alle truppe Unifil che si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l'Onu a spostare i 'caschi blu' che per […]. (Adnkronos) – Israele non arretra in Libano e "farà tutto il necessario per vincere la guerra". Il premier Benjamin Netanyahu lo ribadisce chiaro e tondo. (Periodicodaily.com)

L’ira di Meloni con Netanyahu e la frustrazione dei militari chiusi nei bunker per i raid : “Non decide lui se si va via dal Libano - ma l’Onu” - Tradotto: “Gli italiani rimarranno nelle posizioni”. . Durante il colloquio la presidente del Consiglio ha definito “inaccettabile” che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la missione agisca su “mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale”. (Ilfattoquotidiano.it)