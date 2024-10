Cnpr forum, sanità in codice rosso: perché il pronto soccorso è diventato un ring? (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Nel decreto approvato a fine settembre, firmato dai ministri della Salute e della Giustizia, sono state introdotte misure importanti, tra cui l'arresto in flagranza differita per le aggressioni al personale sanitario e i danneggiamenti alle attrezzature e alle strutture sanitarie. Si tratta di un inasprimento delle norme da parte del governo, reso necessario dai numerosi episodi gravi che hanno coinvolto medici e infermieri, divenuti bersaglio della rabbia di familiari e amici dei pazienti. Nei confronti di questi individui ci sarà un approccio rigoroso, volto a tutelare sia il personale che le strutture dove vengono curate le persone. Iltempo.it - Cnpr forum, sanità in codice rosso: perché il pronto soccorso è diventato un ring? Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Nel decreto approvato a fine settembre, firmato dai ministri della Salute e della Giustizia, sono state introdotte misure importanti, tra cui l'arresto in flagranza differita per le aggressioni al personale sanitario e i danneggiamenti alle attrezzature e alle strutture sanitarie. Si tratta di un inasprimento delle norme da parte del governo, reso necessario dai numerosi episodi gravi che hanno coinvolto medici e infermieri, divenuti bersaglio della rabbia di familiari e amici dei pazienti. Nei confronti di questi individui ci sarà un approccio rigoroso, volto a tutelare sia il personale che le strutture dove vengono curate le persone.

Cnpr forum - sanità in codice rosso : perché il pronto soccorso è diventato un ring? - La responsabilità parte dalle famiglie e dalla scuola, che devono indirizzare le persone verso il giusto comportamento. Tuttavia, non sempre è possibile fornirle, poiché mancano risorse adeguate per soddisfare le loro richieste. Dobbiamo evitare che i cittadini si rivolgano al pronto soccorso anche per semplici valutazioni diagnostiche. (Liberoquotidiano.it)

Cnpr Forum - per l’intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana - Dobbiamo evitare di mettere barriere ed ostacoli all’introduzione delle nuove tecnologie. Sarà necessario prevedere un efficinete impianto normativo a cui stiamo lavorando per lasciare una visione antropocentrica dove l’uomo sarà costruttore e attore del proprio futuro senza subire eventuali effetti distorsivi dal punto di vista etico, sociale e morale. (Impresaitaliana.net)

Cnpr Forum - per l'intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana - . Dobbiamo favorire l'ingresso dei giovani professionisti rilanciando la loro figura a supporto delle imprese e della legalità. Può essere uno strumento efficace per la lotta all'evasione fiscale con accertamenti più mirati anche se l'uomo deve rimanere al centro. La categoria dei commercialisti e degli esperti contabili è a rischio per ciò che riguarda i loro compiti tradizionali. (Iltempo.it)