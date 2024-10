Sinner doma Djokovic in due set: il trionfo a Shanghai è la settima meraviglia del 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner doma Nole Djokovic in finale a Shanghai battendolo in due set (7-6 6-3) e vince il settimo titolo della stagione. A breve il servizio completo L'articolo Sinner doma Djokovic in due set: il trionfo a Shanghai è la settima meraviglia del 2024 proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Sinner doma Djokovic in due set: il trionfo a Shanghai è la settima meraviglia del 2024 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) JannikNolein finale abattendolo in due set (7-6 6-3) e vince il settimo titolo della stagione. A breve il servizio completo L'articoloin due set: ilè ladelproviene da Il Fatto Quotidiano.

