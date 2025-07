La curiosità Da Farioli a Tomei Vedi neroverde e alleni

Il Sassuolo, noto per la sua capacità di forgiare talenti e dirigenti di successo, continua a dimostrare che il suo staff tecnico è una vera fucina di leader. Con ex neroverdi ora ai vertici di grandi club, la prossima stagione promette un coinvolgente intreccio di storie e riconoscimenti. E ora, con l’aggiunta di un altro importante nome in Serie B, il legame tra il Sassuolo e i suoi protagonisti si rafforza ancora di più, lasciando il pubblico in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.

Non si può certo dire che il Sassuolo non porti bene a chi è passato dal suo staff tecnico. O, se si vuole essere meno fatalisti ma più pratici, bisogna ammettere che il Sassuolo ha saputo scegliere. Ora, è notorio che la prossima stagione sulle panchine di Serie A ci saranno tre ex neroverdi (Allegri al Milan, Pioli alla Fiorentina, Di Francesco al Lecce), ma da una manciata di giorni è stato ufficializzato che anche in Serie B ci sarà un ex neroverde in più, vale a dire Francesco Tomei, che a Sassuolo abbiamo conosciuto bene in quanto è stato lo storico vide di Di Francesco. Tomei ha seguito il tecnico abruzzese, come collaboratore tecnico o da secondo, dal 2009 al 2022, fino insomma all'esperienza di Verona.

