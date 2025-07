Assegno di Inclusione ADI | ecco la data del pagamento del mese di luglio 2025

Se hai bisogno di conoscere la data del pagamento dell'Assegno di Inclusione (ADI) per il mese di luglio 2025, sei nel posto giusto. Questa misura di sostegno economico, introdotta nel 2024, rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà , promuovendo l'inclusione sociale e il benessere. Scopri tutte le informazioni utili e come assicurarti il tuo beneficio senza stress.

Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento di luglio 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di luglio 2025

