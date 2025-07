Netanyahu | Le richieste di Hamas per la tregua sono inaccettabili per noi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le richieste di Hamas per una tregua, definendole inaccettabili per Israele. Tuttavia, ha confermato il suo consenso alla prosecuzione dei negoziati sulla proposta del Qatar, con la delegazione che partirà domenica 6 luglio 2025 da Tel Aviv per colloqui a Doha. L’obiettivo è raggiungere un cessate il fuoco duraturo e stabile, segnando un passo importante verso la pace nella regione.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che «le modifiche richieste da Hamas sulla tregua non sono accettabili per Israele». Il premier ha comunque dato il suo ok alla prosecuzione dei negoziati sulla base della proposta del Qatar alla quale lo Stato ebraico ha giĂ dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirĂ domenica 6 luglio 2025 per i colloqui a Doha. L’obiettivo è quello di arrivare a un cessate il fuoco di due mesi durante i quali verranno trattati i termini per la fine del conflitto nella Striscia. Le tre modifiche chieste da Hamas. Secondo una fonte coinvolta nei tentativi di mediazione, sono tre le modifiche sostanziali richieste da Hamas: che i colloqui per un cessate il fuoco permanente continuino fino al raggiungimento di un accordo;. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netanyahu: «Le richieste di Hamas per la tregua sono inaccettabili per noi»

In questa notizia si parla di: netanyahu - richieste - hamas - tregua

Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste - Le tensioni tra Israele e Hamas si intensificano: un missile yemenita si dirige verso Israele, mentre il gruppo palestinese respinge la proposta di tregua.

MEDIO ORIENTE | "Le modifiche richieste da Hamas alla proposta" di tregua a Gaza "non sono accettabili per Israele", afferma il premier Netanyahu. #ANSA Vai su X

Michele Giorgio, Il «sì» di Hamas apre alla tregua a Gaza. L’incognita di Israele, Il Manifesto, 5 luglio 2025 DOMANI SMETTO Il gruppo islamista ha dato parere favorevole alla proposta del Qatar. Stasera tocca a Netanyahu e al gabinetto di sicurezza. Hamas Vai su Facebook

Netanyahu chiude: le richieste di Hamas per la tregua non sono accettabili; Tregua a Gaza, Netanyahu chiude e gela Hamas: Richieste inaccettabili; Cessate il fuoco, Netanyahu: “Le proposte di Hamas sono inaccettabili” - Le tre modifiche all’accordo chieste da Hamas.

Guerra a Gaza, la tregua è ancora lontana. Netanyahu: "Inaccettabili per Israele le richieste di Hamas" - Per Netanyahu le modifiche richieste da Hamas alla proposta di cessate il fuoco sono "inaccettabili". Si legge su affaritaliani.it

Guerra Gaza, Netanyahu: "Richieste di Hamas inaccettabili". Continuano i negoziati. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza, Netanyahu: 'Richieste di Hamas inaccettabili'. Secondo tg24.sky.it