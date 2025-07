Sant’Angelo scatenato Matricola Pavia in cantiere

Il Sant’Angelo si prepara a fare la voce grossa nel nuovo campionato di Serie D, con un mercato già in pieno fermento. Sotto la guida del nuovo tecnico Roberto Gatti, la squadra lodigiana si sta rafforzando con nomi di talento e ambizione. La società non si ferma: l’obiettivo è costruire un team competitivo sin dalle prime giornate, pronti a sorprendere e a conquistare la scena. La stagione promette emozioni e grandi sfide, e il Sant’Angelo vuole essere protagonista.

Primi movimenti di mercato per le squadre lodigiane, cremasche e pavesi impegnate da domenica 7 settembre nel campionato nazionale di Serie D. La società più attiva in questi ultimi giorni è il Sant’Angelo del nuovo tecnico Roberto Gatti che sta costruendo una squadra di ottimo livello. Il direttore tecnico Raineri e quello sportivo Bianchi hanno ufficializzato l’arrivo in maglia rossonera dei difensori Matteo Gritti, ex Ospitaletto e Simone Farioli, la scorsa stagione protagonista con la maglia della Primavera del Milan. Calcherà l’erba dello stadio Chiesa anche il bomber Andrea Vassallo, prelevato dal Real Calepina, giocatore in grado di fare la differenza in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net