Sicurezza nazionale sfide e opportunità dell’IA L’opinione di Caligiuri

La sicurezza nazionale oggi si trova di fronte a sfide senza precedenti, ma anche a straordinarie opportunità di innovazione e resilienza. Secondo Caligiuri, le trasformazioni delle minacce richiedono approcci dinamici e adattabili, mentre la sovranità tecnologica diventa un elemento cruciale per mantenere il controllo e la sicurezza. Esploriamo insieme come affrontare queste sfide e cogliere le opportunità per un futuro più sicuro e sostenibile.

Dall'esame dei contributi emergono linee di sviluppo che possono anticipare l'immediato futuro della sicurezza nazionale e internazionale. In primo luogo, la trasformazione radicale delle minacce. Non si tratta più di gestire vulnerabilità isolate, ma di governare un sistema dove gli effetti delle azioni si possono diffondere in modo imprevedibile, richiedendo modelli di contrasto molto flessibili. Anche la questione della sovranità tecnologica è un argomento rilevante, poiché è destinato a determinare la geopolitica globale. L'Unione Europea è molto indietro in questo settore; e probabilmente sarà destinata a rimanere tale.

