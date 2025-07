Allerta meteo temporali grandinate e raffiche di vento Quali sono le regioni a rischio

L’Italia si prepara a un cambio di scenario climatico: dopo settimane di afa insopportabile, una perturbazione atlantica sta per portare temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento in diverse regioni. Quali zone saranno maggiormente colpite? La Protezione Civile ha già emesso un avviso di allerta meteo, invitando alla massima prudenza. Ecco tutto quello che bisogna sapere per affrontare questa nuova fase con sicurezza.

Dopo oltre due settimane di afa, l’ondata di caldo estremo che ha stretto l’Italia in una morsa sta per cedere il passo a temporali intensi e un brusco calo delle temperature. A partire da domenica 6 luglio, una perturbazione atlantica attraverserà il nostro Paese, portando con sé piogge abbondanti, raffiche di vento, grandine e un primo respiro di sollievo dal caldo opprimente. La Protezione Civile ha già emesso un avviso di condizioni meteo avverse: ecco le regioni a rischio e le zone dove si temono fenomeni estremi. Leggi anche: Musiala, infortunio choc: Donnarumma disperato (VIDEO) Lombardia in allerta arancione: attesi forti temporali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Allerta meteo, temporali, grandinate e raffiche di vento. Quali sono le regioni a rischio

