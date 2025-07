Voli con tariffa agevolata e fissa | annunciate nuove rotte per Lampedusa e Pantelleria

Grazie a un accordo tra Regione e la compagnia Dat Voli di Sicilia, si annunciano 65 voli in più tra luglio e agosto 2025 per Lampedusa e Pantelleria, con tariffe agevolate e fisse. Questa iniziativa non solo rafforza i collegamenti tra le isole e il resto dell'Italia, ma rappresenta anche una svolta fondamentale per l'economia locale e il settore turistico, garantendo stabilità e opportunità di crescita durante la stagione estiva. Una scelta che apre nuove prospettive di sviluppo e di accessibilità per queste meravigliose destinazioni.

Grazie a un accordo siglato dalla Regione con la compagnia aerea Dat Voli di Sicilia, saranno operati ben 65 voli in più tra luglio e agosto 2025 sulle rotte di continuità territoriale per Lampedusa e Pantelleria. Una decisione che, pur apparentemente tecnica, porta con sé importanti implicazioni economiche sia per i residenti sia per il settore turistico delle due isole. Realtà che vivono di stagionalità e che, senza collegamenti certi e abbordabili, rischiano di restare penalizzate rispetto ad altre mete mediterranee. A illustrare i dettagli dell'accordo è stato l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

