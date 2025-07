È a rischio Papa Leone XIV l’allarme dell’amico priore spaventa | cosa sta succedendo

Nel cuore di Castel Gandolfo, tra i silenziosi giardini e le antiche mura, si cela un mistero che scuote le fondamenta del Vaticano. Le porte chiuse della residenza papale celano un segreto inquietante, tanto da lasciar parlare di un vero e proprio allarme. Cosa sta succedendo all’interno di quella sacra fortezza? Il mondo osserva con ansia e curiosità , mentre le voci si rincorrono... Ecco cosa si nasconde dietro il silenzio.

Dietro le porte chiuse della residenza papale, qualcosa di inaspettato sta accadendo. A Castel Gandolfo, tra i giardini silenziosi e le stanze che hanno visto passare secoli di storia, il nuovo Papa si concede una pausa che fa discutere. Ma cosa sta realmente succedendo lontano dagli occhi del mondo? >> “Da restare allibiti”. Temptation Island, altre cose su Alessio: ormai si parla solo di lui. “Quello che ha fatto.” Leone XIV, dopo appena due mesi dal suo insediamento, ha scelto di fermarsi per qualche giorno. Una scelta che ha subito attirato l’attenzione dei piĂą vicini collaboratori, tra cui padre Alejandro Moral, priore generale degli agostiniani e amico di lunga data del Pontefice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

