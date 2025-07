Ivanisevic | Sull' erba il migliore è ancora Nole Sinner e i fisioterapisti? Scelta strana ma

Ivanisevic, il re di Wimbledon 2001 e ex coach di Novak Djokovic, sorprende con un'analisi chiara e appassionante: “Gli Slam saranno spesso tra Jannik e Alcaraz, ma Djokovic qui sa come giocare e vincere”. La sua esperienza e fiducia si riflettono nella valutazione di un torneo ancora aperto, dove la maturità di Jannik e le capacità di Alcaraz sono indiscusse, ma il campione serbo resta sempre il favorito.

Stefanos Tsitsipas ingaggia Ivanisevic come nuovo coach verso la stagione sull’erba - Stefanos Tsitsipas punta tutto su Goran Ivanisevic per rinascere sulla stagione erbosa. Dopo una primavera deludente, il greco cerca nuova linfa tra le racchette del croato, noto per aver guidato Novak Djokovic ai vertici del tennis mondiale.

Goran Ivanisevic alla Gazzetta: "#Djokovic ha chances di vincere #Wimbledon. Non credo nemmeno che sia l'ultima possibilità che ha. Se dovesse esserci la semifinale con Sinner non è detto che Nole sia sfavorito. Vero che Sinner ha vinto le ultime 4 sfide, m

"Credo di non aver mai visto un top player in condizioni così disastrose in tutta la mia vita. Nonostante la mia età e i miei problemi al ginocchio, sono tre volte più in forma di lui in questo momento ed è una cosa davvero grave" - Goran Ivanisevic, via Sport Klub

"Chi vince Wimbledon?" - Ivanisevic non sceglie Sinner o Alcaraz: la previsione - Riflettendo sulle difficoltà del tennista greco e della generazione degli anni 90 nel competere con Sinner e Alcaraz, Ivanisevic ha dichiarato convinto: "Nessuno può stare dietro a Jannik e Carlos. Riporta tennisworlditalia.com

Goran Ivanisevic: "Sinner talento immenso. Diventerà più forte di Berrettini" - Abbonati Menu Cerca Notifiche ... Si legge su repubblica.it