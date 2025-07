Allerta grandinate e fulmini su nove regioni l’avviso della Protezione civile | calano le temperature ma arrivano i temporali

L’Italia si prepara a un cambio di stagione: dopo giorni di caldo eccezionale, un fronte freddo porta con sé allerta grandinate e fulmini su nove regioni. La protezione civile ha emesso avvisi importanti: temporali violenti potrebbero mettere a rischio le zone interessate. Se da un lato il calo delle temperature porta sollievo, dall’altro si intensificano i rischi legati ai fenomeni estremi. La natura ci ricorda che bisogna sempre essere pronti a cambiare i piani.

Il caldo intenso degli ultimi giorni in Italia sta per lasciare il posto a un cambiamento significativo delle temperature. Un fronte freddo è in arrivo, portando con sé però anche il rischio di fenomeni temporaleschi violenti. Quelli recenti sono indubbiamente valori eccezionali, spiega il meteorologo Federico Brescia de ilmeteo.it. Ma a preoccupare non è tanto il picco di per sé «quanto la durata di queste ondate di caldo estremo». Brescia spiega come negli anni Ottanta, queste ondate di calore «potevano durare 2-3 giorni e non si ripetevano più di due volte nell’arco dell’estate. Adesso sono lunghe e ripetute anche a breve distanza». 🔗 Leggi su Open.online

