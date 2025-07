Roma-Wesley missione quasi compiuta Lavori in corso anche per l’attacco

semplice trattativa di mercato, ma l’inizio di un capitolo emozionante per la Roma e i suoi tifosi. Con Wesley pronto a vestire la maglia giallorossa, il club si consacra nuovamente come protagonista nel panorama internazionale, puntando su un talento giovane e ambizioso che potrebbe fare la differenza. La strada è tracciata: il futuro della Capitale si scrive ora, tra sogni e realtà, sotto il cielo di Trigoria.

A Trigoria si respira un’aria nuova, fatta di trattative che non vogliono più restare semplici sondaggi. I contatti con Rio de Janeiro si fanno sempre più fitti e l’asse con il Flamengo prende corpo attorno a un nome che scalda cuori e sogni: Wesley. Ventuno anni, corsa, talento e quella fame che appartiene ai giocatori che vogliono farcela. La Roma ci crede. Il ragazzo pure. Wesley sulle orme dei giganti: il sogno giallorosso. Non è solo una questione tecnica. Per Wesley, l’approdo nella Capitale avrebbe il sapore di una rinascita simbolica, nel club che ha visto brillare due mostri sacri del ruolo: Cafu e Maicon. 🔗 Leggi su Sololaroma.it