Inizia la Roma di Gasperini | sudore identità e un progetto che vuole durare

Dimenticate le partenze soft, i raduni di rito, le sgambate estive a porte chiuse. Dimenticate l'aria vacanziera che spesso ha accompagnato i primi giorni di ritiro della Roma negli ultimi anni. Da domenica 13 luglio comincia un'altra storia, un progetto triennale costruito per restare. E per durare. L'aria che si respira attorno a Trigoria non è più solo quella dell'attesa: è l'odore acre del sudore, della preparazione vera, delle triple sedute, delle maglie fradicie a fine giornata. Il ritiro sarà durissimo. E Gasperini non farà sconti a nessuno. Vent'anni fa si parlava di richiami di preparazione.