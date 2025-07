Nuoto Eurojrs | Giannelli e 4×200 stile libero maschile d’argento

L’Italia giovanile del nuoto brilla a Samorin, in Slovacchia, con due medaglie d’argento di grande prestigio. Emma Vittoria Giannelli si distingue negli 800 stile libero, mentre il quartetto maschile 4×200 conquista il podio nella penultima giornata degli Europei juniores. Sotto la guida del tecnico Marco Menchinelli, i talenti italiani continuano a scrivere pagine di successo. Questa è solo l’inizio di una promettente ascesa nel nuoto internazionale.

L’Italia giovanile del nuoto ha conquistato due argenti con Emma Vittoria Giannelli negli 800 stile libero e con la 4×200 stile libero maschile agli europei juniores a Samorin, in Slovacchia. Quinta e penultima giornata degli europei juniores a Samorin, in Slovacchia. L’Italia, guidata dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e dal suo staff, conquista due argenti con Emma Vittoria Giannelli negli 800 stile libero e con la 4×200 stile libero maschile, oltre a staccare cinque pass per le finali di domenica con Gabriele Valente nei 100 stile libero, Daniele Del Signore nei 100 dorso, Irene Burato nei 100 rana, Giulia Pascareanu nei 200 misti e Benedetta Boscaro nei 100 dorso. 🔗 Leggi su Sportface.it