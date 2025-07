Senza Difesa non c’è più l’Europa Il nuovo libro di Michele Bellini

In un mondo in costante trasformazione, l'Europa si trova di fronte a una scelta cruciale: rischiare l’irrilevanza o affermare la propria forza attraverso una vera integrazione. Senza difesa solida, il nostro continente rischia di perdere il ruolo di protagonista. Michele Bellini ci guida in questa analisi urgente, sottolineando che “ora o mai più” non è più un motto, ma un imperativo. È il momento di agire con decisione e visione.

L'aggressività di Putin. Il nuovo corso americano. L'Europa è davanti a un bivio. O l'irrilevanza e il vassallaggio, oppure un salto in avanti. La difesa dell'Unione è una necessità non rinviabile. E passa di nuovo – quante volte lo abbiamo sentito? – per una vera, compiuta integrazione. "Ora o mai più", l'enunciato è diventato un refrain spesso disatteso, quasi fosse un modo di dire. Ma stavolta è letteralmente così. Bisogna muoversi adesso. Per continuare a garantire la nostra sicurezza ma anche per salvaguardare la straordinaria eredità, di una cultura democratica che non ha eguali nel mondo, di ciò che Sergio Mattarella ha definito "eccezionalità europea".

