Centenario di andrea camilleri | inizia il 9 settembre la replica di montalbano

celebrite, tra cui la tanto amata serie televisiva di Montalbano. Dal 9 settembre, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere le avventure del Commissario, in una replica che promette di essere un viaggio emozionante nel cuore delle sue indagini e della sua genialità. Un omaggio imperdibile che celebra non solo un maestro della narrativa, ma anche l’eredità culturale lasciata da Camilleri.

Il 2025 rappresenta un anno di particolare rilevanza per celebrare il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, uno degli autori più influenti della letteratura e della televisione italiana. In questa occasione, la Rai ha predisposto una serie di iniziative speciali volte a rendere omaggio alla figura dello scrittore, coinvolgendo diverse piattaforme e format. Tra le principali azioni previste vi sono le riproposizioni delle sue opere più celebri e l'uscita di nuovi contenuti dedicati al suo percorso artistico e umano. le repliche de "il commissario montalbano" come cuore delle celebrazioni.

