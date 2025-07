WWE | Fidanzamento ufficiale per Carmelo Hayes e Kelani Jordan

La WWE è in festa: Carmelo Hayes e Kelani Jordan sono ufficialmente fidanzati, segnando un nuovo capitolo nella loro vita e carriera. La coppia, amata dai fan per la loro autenticità, ha condiviso con entusiasmo questo momento speciale, dimostrando che anche tra i ring si possono trovare grandi emozioni fuori dal quadrato. La loro storia d’amore promette di essere tanto avvincente quanto le sfide sul ring. La passione e il talento si uniscono in un sentimento che farà sognare tutti.

La coppia d’oro della WWE ha appena compiuto un grande passo. Carmelo Hayes e Kelani Jordan sono ufficialmente fidanzati: Hayes ha fatto la proposta all’inizio di questo mese. A condividere la notizia con i fan è stata Jordan, che con un post toccante su Twitter ha lasciato intendere quanto sia sicura della sua scelta: “Ho detto sììì! E lo direi in ogni vita. 01.07.2025” I said yesss! And I’d say yes in every lifetime. 07.01.2025 pic.twitter.comzCUnvQGFRh — Kelani Jordan (@kelaniwwe) July 5, 2025 I due sono tra le coppie più chiacchierate della WWE da quando hanno iniziato la loro relazione nel 2023. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Fidanzamento ufficiale per Carmelo Hayes e Kelani Jordan

In questa notizia si parla di: hayes - carmelo - kelani - jordan

Kelani Jordan dice sì! Ora è ufficialmente fidanzata con Carmelo Hayes.

WWE: Fidanzamento ufficiale per Carmelo Hayes e Kelani Jordan - ma a giudicare da quanto sono felici, sembra solo questione di tempo prima che coronino il loro sogno d’amore. Come scrive zonawrestling.net

Kelani Jordan & Carmelo Hayes Announce Their Engagement - It’s been a busy week for Carmelo Hayes and Kelani Jordan, as the pair announced their engagement over the holiday weekend. msn.com scrive