Rinnovo McKennie è tutto fermo! Il futuro alla Juve è a rischio | dalle commissioni alla possibile cessione Cosa filtra sul futuro del centrocampista

La situazione di Weston McKennie alla Juventus resta in bilico, con il rinnovo del contratto ancora in stand-by e il futuro del centrocampista texano appeso a un filo. A meno di un anno dalla scadenza, le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere ceduto se arrivasse un'offerta tra i 15 e i 20 milioni. La questione si fa calda: cosa riserverà il destino di McKennie? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Rinnovo McKennie, è tutto fermo! Il futuro alla Juve è a rischio: gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista texano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione di Weston McKennie con la Juventus sta vivendo un momento di incertezze. A meno di un anno dalla scadenza del suo contratto, il centrocampista statunitense potrebbe essere ceduto, se arrivasse un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che permetterebbe alla Juventus di fare una plusvalenza significativa. Nonostante il ruolo da “jolly” ricoperto da McKennie, come ha dimostrato anche l’impiego sotto la guida di Igor Tudor, il suo rinnovo di contratto con la Juve sembra essere ancora lontano, e la trattativa resta in stand-by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, è tutto fermo! Il futuro alla Juve è a rischio: dalle commissioni alla possibile cessione. Cosa filtra sul futuro del centrocampista

