Osimhen e la permanenza al Napoli Pedullà rivela | C’è un dettaglio nel contratto che non va scordato

Victor Osimhen continua a catturare l’attenzione del calcio italiano, con il suo futuro ancora incerto al Napoli. Pedull224 ha svelato un dettaglio nel contratto che potrebbe segnare una svolta decisiva, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di scoprire come si evolverà questa intricata situazione. La sua permanenza rimane uno dei temi caldi dell’estate, e il prossimo capitolo promette di riservare sorprese importanti.

L’attaccante nigeriano continua a far parlare di sé, con l’esperto di mercato che ha dedicato un approfondimento e ha svelato un importante dettaglio Resta uno dei grandi protagonisti del mercato, ancora in attesa di conoscere il suo destino. Victor Osimhen fa parlare di sé, ancora così intensamente dopo un anno. Sembra che non sia trascorsa un’intera stagione, fatta di grandi soddisfazioni sia per il nigeriano che per il Napoli, per via dello stato attuale dei fatti. Il centravanti è infatti ancora legato agli azzurri da un contratto, ma vuole andare via. L’estate scorsa la dirigenza partenopea sperava in un’offerta concreta da parte dei club di Premier League, ma nessuno si è fatto avanti in maniera convincente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it