Alberto Costa, il giovane terzino portoghese della Juventus, conferma il suo valore e diventa un elemento imprescindibile per il futuro bianconero. Nonostante le avances turche e le voci di mercato, la società ha deciso di blindarlo, riponendo grande fiducia nelle sue potenzialità . Il suo talento si sta affermando come una garanzia sulla fascia, e le sue prestazioni promettono di scrivere ancora pagine importanti nella storia della Juventus.

Alberto Costa Juve, il terzino è già incedibile! Tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del calciatore portoghese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha deciso di blindare Alberto Costa, uno dei giovani più promettenti della rosa, dichiarandolo incedibile nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano da Torino. Dopo le ottime prestazioni offerte nel Mondiale per Club, dove ha dimostrato di poter essere una pedina importante per il futuro della squadra bianconera, il calciomercato Juve ha fatto un passo indietro rispetto alle possibili cessioni e ha chiuso ogni trattativa, rifiutando la proposta del Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, il terzino è già incedibile! Porte chiuse e respinta quell’offerta dalla Turchia: così diventa un elemento imprescindibile per il futuro

