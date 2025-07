WWE | Jacob Fatu debutta nella musica con Hello insieme a Rikishi

semplice canzone, ma un messaggio potente di resilienza e speranza. Con questa nuova uscita, Jacob Fatu si conferma non solo come atleta eccezionale, ma anche come artista poliedrico capace di ispirare e emozionare il suo pubblico in ogni sua sfaccettatura.

Jacob Fatu sta dimostrando al mondo di avere molto più del semplice talento sul ring. L’ex campione degli Stati Uniti WWE ha appena pubblicato il suo nuovo brano “ Hello ”, in collaborazione con suo zio, la leggenda della WWE e Hall of Famer, Rikishi Fatu. La canzone sta già facendo parlare di sé, offrendo ai fan uno sguardo crudo e sincero sulla vita di Fatu, le sue difficoltà e la sua determinazione a emergere. “ Hello ” non è solo una canzone, è un messaggio. Il brano è stato registrato negli Off the Top Studios e negli studi Rikishi Entertainment a Van Nuys, California, con la produzione di Frank Ware Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu debutta nella musica con “Hello” insieme a Rikishi

