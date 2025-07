La Rata sull’attaccante Kone Sangiustese ecco Lattanzi e Ruggeri

La stagione calcistica della Maceratese si anima con importanti conferme e novità. Dopo aver annunciato l’attaccante Kone Sangiustese, ecco le ufficializzazioni di Lattanzi e Ruggeri, protagonisti sul campo. In arrivo anche due giovani promesse: Edoardo Ruani e Mirco Cirulli continueranno a rappresentare i colori biancorossi in serie D, portando entusiasmo e determinazione. “Sono felice di restare,” afferma Ruani, “per me è un onore giocare nella mia città,” mentre Cirulli condivide lo stesso entusiasmo.

Adesso c’è anche l’ufficialità: Edoardo Ruani, classe 2003, e Mirco Cirulli, classe 2004, continueranno a indossare la maglia della Maceratese anche in serie D. "Sono contento – dice Ruani all’ufficio stampa – di restare in una piazza come Macerata, per me che sono di qui è motivo d’orgoglio. Ora pensiamo alla prossima stagione cercando di portare in alto questi colori". Sulla stessa lunghezza d’onda Cirulli: "Sono molto contento – dice il giocatore all’ufficio stampa – di poter proseguire anche in D con la squadra della mia città. Sono entusiasta e carico". Nel frattempo la società sta cercando di rinforzare la squadra e nei prossimi giorni è atteso l’annuncio del tanto atteso primo colpo: è una lotta tra il difensore Jacopo Morganti del Castelfidardo e l’attaccante Mamadou Kone, calciatore nato nel 1998 nella Costa d’Avorio che nell’ultima stagione ha giocatore anche con Sassari, Gladiator, Legnano, Nereto, Vastese, Caratese, Olympia Agnonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Rata sull’attaccante Kone. Sangiustese, ecco Lattanzi e Ruggeri

In questa notizia si parla di: rata - attaccante - kone - sangiustese

La Rata sull’attaccante Kone. Sangiustese, ecco Lattanzi e Ruggeri; Rata on the striker Kone. Sangiustese, here are Lattanzi and Ruggeri; Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale.

La Rata sull’attaccante Kone. Sangiustese, ecco Lattanzi e Ruggeri - Doppio colpo della Sangiustese: l’allenatore Luigi Giandomenico potrà contare sull’esterno classe 2004 Giacomo Lattanzi e su Federico Ruggeri. msn.com scrive

Rata: c’è Pucci a centrocampo, per l’attacco spunta Mastronunzio Sangiustese, Viti per la panchina - Il Resto del Carlino - Rata: c’è Pucci a centrocampo, per l’attacco spunta Mastronunzio Sangiustese, Viti per la panchina. Da ilrestodelcarlino.it