Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso si muove a ritmo di un’idea Marca

Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso sta scrivendo una pagina entusiasmante di storia, muovendosi con l’energia e l’idea di marca che fanno la differenza. La squadra ha conquistato la semifinale del Mondiale per Club, superando il Borussia Dortmund con un 3-2 ricco di emozioni e colpi di scena, in un finale da cardiopalma. Marca ha dedicato un lungo approfondimento a questa crescita impressionante, mettendo in luce come il club stia ritrovando la sua identità vincente.

Il Real Madrid ha staccato il pass per la semifinale del Mondiale per Club (affronterà il Psg, mercoledì alle 21). Lo ha fatto battendo il Borussia Dortmund per 3-2 grazie ai gol del 'solito' Gonzalo Garcia (10?), di Fran Garcia (20?) e di Mbappé (94?) in un finale infuocato, in cui i tedeschi hanno sfiorato un'eroica rimonta con le reti di Beier (90+2) e Guirassy (90+8). Proprio alla squadra di Xabi Alonso, Marca ha dedicato un lungo approfondimento in cui si sottolineano i grandi progressi effettuati dalle Merengues nelle ultime settimane.

La riserva di Mbappé al Mondiale: ? vs Al-Hilal ? vs Pachuca ? vs Salisburgo ? vs Juventus Gonzalo Garcia si sta prendendo il Real Madrid, e Xabi Alonso lo aveva capito più di qualche anno fa

