Le nutrie fanno cedere un argine in via Bertona a Poviglio Il video

Uno spettacolo inaspettato ha causato l’allagamento di via Bertona a Poviglio: le nutrie, agili e numerose, hanno indebolito un argine di contenimento, provocando la sua cessione e il conseguente allagamento della strada e delle campagne circostanti. Un episodio che solleva importanti questioni sulla gestione del territorio e sulla sicurezza idraulica. Scopriamo insieme cosa è successo e quali misure si stanno valutando per prevenire simili incidenti in futuro.

Ad aver ceduto è stata una sponda di terra di contenimento del canale di risalita 'Canalazzo di Brescello'. L'acqua si è riversata in strada e nella campagna circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le nutrie fanno cedere un argine in via Bertona a Poviglio. Il video

In questa notizia si parla di: nutrie - fanno - cedere - argine

Le nutrie fanno collassare l’argine del canale con i nubifragi alle porte: corsa contro il tempo per sistemarl; Canali a secco, allarme nutrie a Caselle; Nutrie killer degli argini «Mega-topi da eliminare».

Nutrie, le tane fanno crollare l'argine. Luca Zaia: «Vanno azzerate, la soluzione è l’eradicazione delle specie dannose» - Il Gazzettino - Luca Zaia: «Vanno azzerate, la soluzione è l’eradicazione delle specie dannose» Le nutrie avevano scavato la sponda del canale in più punti, creando ... Si legge su ilgazzettino.it

Le nutrie fanno collassare l’argine del canale con i nubifragi alle porte: corsa contro il tempo per sistemarlo - Il Gazzettino - Le nutrie fanno collassare l’argine del canale con i nubifragi alle porte: corsa contro il tempo per sistemarlo La fitta rete di cunicoli scavata dai mammiferi ha fatto cedere il terrapieno ... Segnala ilgazzettino.it