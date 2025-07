Andrea Cavallari è scappato il 26enne condannato per la strage di Corinaldo si laurea e non torna in carcere | sparito con la fidanzata

Andrea Cavallari, il 26enne coinvolto nella tragica strage di Corinaldo e attualmente in carcere con una condanna di quasi 12 anni, si è improvvisamente reso irreperibile dopo aver ottenuto il permesso per laurearsi. La sua sparizione, insieme alla fidanzata, solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei permessi carcerari. Ma cosa spinge un giovane a lasciarsi alle spalle il passato e scomparire nel nulla?

È ancora latitante Andrea Cavallari, il 26enne componente della «banda dello spray» di Corinaldo che giovedì scorso ha approfittato di un permesso per discutere la tesi di laurea senza più fare ritorno in carcere. Il giovane, che sta scontando una pena definitiva a 11 anni e 10 mesi nel carcere di Bologna per la tragedia della discoteca Lanterna Azzurra, aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza l’autorizzazione a uscire per sostenere la discussione della tesi in Giurisprudenza all’Università di Bologna, accompagnato dai familiari e senza scorta della polizia penitenziaria. Il permesso per la laurea e la fuga con la fidanzata. 🔗 Leggi su Open.online

