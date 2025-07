Pronostico Sabalenka-Mertens | la numero uno al mondo non sbaglia

La sfida tra Sabalenka e Mertens agli ottavi di Wimbledon promette spettacolo: la numero uno al mondo, decisa a riscattare la delusione di Roland Garros, dimostra ancora una volta perché è considerata una delle più forti in circolazione. Tra statistiche, orario e dove vederla, analizziamo le possibilità di una vittoria netta che potrebbe confermare lo status di Sabalenka come candidata al titolo. La partita è pronta a regalarci emozioni indimenticabili…

Sabalenka-Mertens è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico La voglia della Sabalenka, dopo aver perso al Roland Garros, la conosciamo tutti. La sappiamo tutti. Anche perché nel corso di questi anni abbiamo avuto anche modo di conoscere un poco la russa: vuole sempre vincere, e siccome alcune volte con le colleghe non trova nemmeno il “gusto” di farlo, si cimenta con i maschi. Più volte infatti l’abbiamo vista allenarsi con Djokovic. Vabbè, ma questo è un altro discorso. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sabalenka-Mertens: la numero uno al mondo non sbaglia

