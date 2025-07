Osimhen vuole restare al Galatasaray un pool di sponsor per pagare la clausola al Napoli

Victor Osimhen desidera rimanere al Galatasaray, spinto dal sogno di proseguire la sua avventura in Turchia. Per realizzare questo obiettivo, il nigeriano sta facendo leva su un pool di sponsor pronti a coprire la clausola rescissoria imposta dal Napoli, che invece si mostra irremovibile. La sua determinazione potrebbe cambiare gli equilibri del mercato e aprire nuovi scenari per il suo futuro.

Il nigeriano vuole restare in Turchia ma il Napoli non fa sconti sulla clausola. Victor Osimhen sembra aver deciso il suo futuro. Il nigeriano vuole.

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L'attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - Victor Osimhen ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: secondo Il Mattino, l'attaccante nigeriano avrebbe scelto la Juventus per la prossima stagione.

Fabbroni: "La mia speranza è che ci sia un raggio di Luce nel cervello di Osimhen. Lui è il vero problema del mercato del Napoli. Lui vuole la Juventus, o vuole restare in un campionato competitivo che non è quello turco o l'arabo. De Laurentiis, ovviamente, n

#Osimhen ha comunicato al #Galatasaray la volontà di rimanere in Turchia, accettando l'offerta da 16 milioni netti a stagione. Il #Napoli attende che il club turco copra la clausola da 75 milioni e non farà alcun sconto. Se la trattativa non decolla, convocherà l'a

