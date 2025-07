Wimbledon 2025 il programma del 6 luglio | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Wimbledon 2025 si anima con emozioni da brivido! Oggi, il secondo del mondo e campione in carica, Carlos Alcaraz, affronta Rublev negli ottavi, promettendo spettacolo. Gli italiani non sono da meno: dopo le vittorie di ieri, Errani e Vavassori scendono in campo nel doppio misto. Restate con noi per scoprire i momenti più emozionanti della giornata e come seguire gli incontri in diretta!

Oggi a Wimbledon 2025 torna in campo il numero 2 del mondo, e campione uscente, Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo affronterà il numero 14 Andrey Rublev in un match valido per gli ottavi di finale del torneo londinese. Per quanto riguarda gli italiani, dopo la grande giornata di ieri con le vittorie di Sinner, Cobolli e Sonego, oggi scenderanno in campo Errani e Vavassori nel doppio misto, in una partita contro WithrowKhromacheva. Gli italiani in campo oggi a Wimbledon. ErraniVavassori – KhromachevaWithrow – ore 13.30. Gli altri match importanti di giornata. Fritz-Thompson – ore 14. Rublev- Alcaraz – ore 17. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, il programma del 6 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli

In questa notizia si parla di: wimbledon - italiani - campo - programma

Wimbledon, oggi non solo Sinner: il sabato degli italiani e di Djokovic – Diretta - Oggi a Wimbledon gli italiani scrivono un capitolo emozionante nel terzo turno, tra debutti promettenti e sfide di livello mondiale.

#Wimbledon2025 , il programma del 5 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli Vai su X

Jannik #Sinner aprirà il programma del Centre Court nella giornata di sabato a Wimbledon: quattro gli italiani in campo Vai su Facebook

Wimbledon 2025, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 5 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon, gli italiani in campo oggi: orari e programma; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari.

Wimbledon, il programma di domenica 6: Alcaraz sul Centre Court, giocano Errani/Vavassori - Per l’Italia il doppio misto Cominciano gli ottavi di finale di Wimbledon dopo i tre italian ... Secondo tennisitaliano.it

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - AWimbledon iniziano gli ottavi di finale: senza italiani oggi in campo, l'attesa è per Alcaraz- Segnala sport.sky.it