Calciomercato Theo dal Milan all’Al-Hilal in dirittura d’arrivo | le tempistiche

Il calciomercato estivo sta vivendo un momento di grande fermento: Theo Hernández dal Milan all'Al-Hilal è ormai in dirittura d'arrivo. Con gli arabi eliminati dal Mondiale per Club, le tempistiche si stanno velocizzando e la trattativa potrebbe concludersi nelle prossime ore. Un addio che scuote il mondo rossonero, aprendo nuovi scenari per il futuro del difensore francese e del club milanese.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

