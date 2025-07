Balneari canoni dimezzati ma prezzi in spiaggia alle stelle | chi ci guadagna davvero

Mentre i canoni demaniali vengono dimezzati, i prezzi in spiaggia continuano a salire alle stelle. Una curiosa contraddizione che solleva numerosi interrogativi: chi beneficia realmente di questa situazione? Aumentano i costi per i turisti, tra ombrelloni, drink e pasti al mare, mentre le cifre per i concessionari si riducono. È il momento di scoprire chi sta davvero portando a casa il grosso del profitto.

Un allegato tecnico al decreto Salva-infrazioni firmato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prevede sconti fino al 50% sui canoni demaniali marittimi per i concessionari balneari. Ma a fronte di canoni scontati, i prezzi per i turisti – ombrelloni, lettini, caffè e pranzi in riva al mare – non solo non calano, ma continuano a crescere. La domanda sorge spontanea: chi ci guadagna davvero da questa situazione? Aumentano i prezzi per chi va in spiaggia. Secondo le previsioni dell’Osservatorio Panorama Turismo – Mare Italia di Jfc, l’estate 2025 porterà 406,1 milioni di presenze nelle località balneari italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it