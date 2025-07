Traffico Lazio del 06-07-2025 ore 09 | 30

Buongiorno e ben trovati all'ascolto di Luceverde Lazio! Questa mattina, il traffico sul litorale laziale si presenta leggermente rallentato tra il Lido di Castel Fusano e Torvaianica, in entrambe le direzioni, e sulla via Aurelia in direzione mare a Torre in Pietra. Per il resto della regione, la circolazione è fluida. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e buona giornata...

Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati all'ascolto trafficato il litorale laziale in particolare si rallenta tra il Lido di Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni dobbiamo pulire l'intervento include anche sulla via Aurelia direzione mare all'altezza di Torre in Pietra su resto delle regioni al momento non si rilevano particolari difficoltà anche a Roma e sul Raccordo Anulare la circolazione risulta scorrevole facevo dunque al trasporto pubblico per segnalare che oggi per lavori nella stazione di Roma Tuscolana alcuni treni del leone espresso delle linee Orte Fiumicino aeroporto Roma Viterbo Roma Civitavecchia Roma Pisa potranno subire cancellazione limitazione e variazioni previste corse con bus da Roma Termini e Fiumicino aeroporto domani invece lunedì 7 luglio durante la mattinata per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense su alcuni treni Orte Roma Fiumicino aeroporto e Roma Viterbo sono previste a cancellazioni totali o parziali Inoltre sono previste corse con bus tra le stazioni di Roma scienze e Fiumicino aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto da Massimo veschi è tutto Grazie per l'attenzione

