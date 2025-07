Ritiro estivo Inter la tabella di marcia di Chivu | arrivo scaglionato e occhio alla situazione Calhanoglu!

L’estate dell’Inter si avvicina, e la tabella di marcia di Chivu si fa sempre più concreta, con arrivi scaglionati e una particolare attenzione alla situazione di Calhanoglu. Tra preparazioni e strategie, i primi giorni ad Appiano saranno fondamentali per gettare le basi di una stagione tutta da scrivere. La sfida è lanciata: il nuovo ciclo nerazzurro sta per iniziare, e tutto dipenderà dai dettagli.

Le date e le fasi di lavoro ad Appiano. L’estate dell’ Inter si avvicina a un momento cruciale con l’organizzazione del ritiro precampionato, destinato a segnare l’inizio di una nuova fase sotto la guida di Cristian Chivu. L’allenatore romeno, subentrato a Simone Inzaghi, potrà finalmente iniziare a lavorare con la squadra al completo entro la fine di luglio, ma il programma prevede una partenza graduale e su più fronti. A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport. Il primo gruppo di giocatori è atteso per una data successiva al 20 luglio, probabilmente il 22, in una fase iniziale che coinvolgerà i nuovi acquisti e coloro che hanno dovuto abbandonare il Mondiale per Club in anticipo a causa di infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com