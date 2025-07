Lorenzo Sonego punta il mirino su Shelton | Per superarlo dovrò recuperare le energie e fare qualcosa di speciale

Lorenzo Sonego si prepara a una sfida emozionante contro Ben Shelton, puntando il mirino a superarlo e mettere in campo tutta la sua determinazione. Dopo una maratona di Wimbledon 2025 che ha visto il torinese trionfare in cinque intense ore, ora il nostro campione si appresta a dimostrare ancora una volta di essere un vero combattente. La passione e la grinta di Sonego promettono di regalare un match da cardiopalma, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa straordinaria avventura.

La maratona di Wimbledon 2025 vede Lorenzo Sonego tagliare il traguardo a braccia alzate. Il tennista torinese, infatti, ha piegato lo statunitense Brandon Nakashima dopo 5 ore di gioco con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6 e ora si prepara per il suo match degli ottavi di finale contro il pericoloso statunitense Ben Shelton. Lorenzo Sonego ha confermato per l’ennesima volta di essere un lottatore e, soprattutto, un tennista che si esalta quando i match si allungano. In poche parole, uno che preferisce i 3 set su 5 rispetto ai 2 su 3. “Purtroppo se ne giocano solo quattro tornei – scherza – Diciamo però che oggi avrei vinto anche nel due su tre. 🔗 Leggi su Oasport.it