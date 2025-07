Cagni convinto | Napoli ha vinto nonostante fosse inferiore all’Inter!

Secondo Gigi Cagni, il Napoli ha conquistato lo scudetto nonostante fosse tecnicamente inferiore all’Inter, dimostrando grande determinazione e capacità di superare le aspettative. La sua analisi mette in luce come spesso il successo vada oltre i numeri e le statistiche, riflettendo la forza mentale e la coesione della squadra partenopea. Questa prospettiva ci invita a riconsiderare il valore del cuore e della grinta nel calcio...

Gigi Cagni, allenatore di calcio italiano, ha espresso il suo punto di vista in merito alla conquista dello scudetto da parte del Napoli: dal suo punto di vista, i partenopei erano inferiori all’Inter sul piano tecnico. IL RAGIONAMENTO – Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte a proposito del successo del Napoli – giunto al primo posto con 1 punto di vantaggio sull’Inter – nell’ultima stagione di Serie A. Secondo l’allenatore italiano, i partenopei sono arrivati alla conquista dello scudetto nonostante una rosa inferiore rispetto a quella dei nerazzurri. Di seguito le sue parole: « Non c’era paragone con Inter e Milan a livello di rosa, ma il Napoli ha vinto comunque lo scudetto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cagni convinto: «Napoli ha vinto nonostante fosse inferiore all’Inter!»

