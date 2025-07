Le urla di Davies in diretta dopo aver rivisto l'infortunio di Musiala è scioccato | Oh mio Dio

L'emozione è alle stelle al PSG-Bayern Monaco, quando Alphonso Davies assiste in diretta all'infortunio di Musiala. Uno shock che lascia senza parole, tra urla di incredulità e preoccupazione. In un istante, la partita si trasforma in un momento di tensione palpabile, mentre i giocatori e i tifosi si interrogano sul grave incidente. Scopriamo insieme cosa ha scosso così profondamente Davies e l'intera squadra.

Alphonso Davies non crede ai suoi occhi dopo aver rivisto in diretta le immagini del terribile infortunio di Musiala in PSG-Bayern Monaco. Il difensore dei tedeschi urla scioccato: "Oh mio Dio!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

