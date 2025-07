Israele Trump e l’asse trasversale dell’isolazionismo Usa

In un clima di tensioni e alleanze mutevoli, Israele, Trump e l'asse trasversale dell'isolazionismo statunitense si intrecciano in un quadro geopolitico complesso. Nelle ore convulse in cui si negoziava un cessate il fuoco tra Israele, Stati Uniti e Iran, Tucker Carlson ospitava Marjorie Taylor Greene, figura di spicco del movimento MAGA piĂą isolazionista. Un episodio che riflette le sfide di un equilibrio instabile e la crescente influenza delle posizioni sovraniste.

Nelle ore convulse in cui Israele, Stati Uniti ed Iran concordavano il cessate il fuoco che determinava la fine – o la sospensione? – della cosiddetta “Guerra dei 12 Giorni”, Tucker Carlson, noto opinionista e podcaster conservatore, ospitava in una puntata della sua trasmissione Marjorie Taylor Greene, pasionaria repubblicana interprete della corrente piĂą isolazionista del movimento Maga o, secondo la lettura che lei stessa fornisce, dello spirito piĂą puro che lo anima e che rifugge le contaminazioni e le imposture di chi si professa trumpiano ma nella sostanza tradisce posizioni neocon. L’occasione è stata propizia anche per commentare l’altro fatto politico degno di nota in quei giorni, vale a dire la vittoria nelle primarie democratiche per la corsa a sindaco di New York di Zohran Mamdani, giovane musulmano sciita che ha superato i concorrenti proponendo una piattaforma economica improntata ad un forte intervento pubblico sull’economia e una di politica estera caratterizzata dal radicale disimpegno degli Stati Uniti da qualsiasi teatro di crisi che dovesse aprirsi nel resto del mondo, in primis nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Formiche.net