Tensione in Medio Oriente Netanyahu | Inaccettabili le modifiche di Hamas ma avanti con i negoziati Raid su Gaza | morti anche bambini

La tensione in Medio Oriente si fa sempre più intensa, con Netanyahu che condanna le modifiche di Hamas come inaccettabili, pur confermando l'impegno nei negoziati di Doha. La regione attraversa un momento delicato, tra tensioni crescenti e atroci raid su Gaza, dove purtroppo continuano a perdere la vita innocenti, compresi bambini. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi di questa complessa crisi e sperare in una soluzione diplomatica che possa portare pace e stabilità.

"Le modifiche richieste da Hamas alla proposta non sono accettabili per Israele". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, il quale ha comunque dato il suo ok alla prosecuzione dei negoziati, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha già dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirà domenica per i colloqui a Doha.

