Catania 21 spacciava anche ai domiciliari | fermato dai carabinieri

Catania 21: spacciava anche ai domiciliari, arrestato dai carabinieri. La lotta contro il traffico di droga si fa sempre più incisiva, e questa volta i militari della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno colto sul fatto un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’Ordine, responsabile di aver continuato a spacciare nonostante gli arresti domiciliari. La battaglia per la legalità prosegue senza sosta.

