Suspicious Minds e quella verità diventata solo un punto di vista Intervista al cast

Nel mondo complesso di "Suspicious Minds", le verità si sfumano tra sospetti e sentimenti, trasformando ogni relazione in un campo minato emotivo. Francesco Colella, Amanda Campana e Matteo Oscar Giuggoli ci guidano attraverso un thriller che rivoluziona il concetto di coppia, invitandoci a riflettere: cosa è reale e cosa solo una nostra interpretazione? Scopriamo insieme i retroscena di questa intensa pellicola in streaming su Paramount+ e il suo messaggio potente sulla natura della verità.

"Domandarsi cosa sia vero o no è un atto di civiltà umana", spiega Francesco Colella. Con lui, anche Amanda Campana e Matteo Oscar Giuggoli. Tris protagonista del film in streaming su Paramount+. Suspicious Minds di Emiliano Corapi è uno spietato "thriller sentimentale" che capovolge il concetto di coppia. Quattro protagonisti, un albergo, un ascensore e i rapporti che vanno in frantumi. Due coppie arrivate a Roma per una vacanza vedranno la loro vita travolta da un fortuito e per nulla innocuo incidente. Da un lato troviamo Fabrizio (interpretato da Francesco Colella) ed Emilie (Thekla Reuten), coppia matura, sposata da vent'anni, che vive all'estero.

Il tradimento non cambia con l’età. È il modo di viverlo che è diverso, per il mio personaggio e per quello di Giulia, per come hanno vissuto la loro storia sarebbe inconcepibile”. Queste parole di Matteo Oscar Giuggioli danno subito il tono a Suspicious Mind, il Vai su Facebook

